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中華電第1季超越財測高標

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

中華電信（2412）昨（7）日舉行法說。董事長簡志誠表示，營收、獲利均超越財測高標，創自2012年以來同期營收新高，營運動能穩健，並持續推升營運成果。

四大消費加值服務用戶數均突破「百萬」；資通訊經常性營收及專案金金額均創新高，未來持續推動6G轉型、AI賦能應用服務，AI布局有顯著成效，推升相關貢獻營收。

中華電信第1季合併營收599.9億元，年增7.5%；EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）233億元，年增3.4%；歸屬母公司淨利101.1億元，年增3.2%；每股純益1.3元

總經理林榮賜表示，受惠於資通訊（ICT）業務持續強勁成長，經常性營收、專案簽約金額皆創同期新高，資通訊業務IDC（年增29%）、雲端（年增43%）及AIoT（年增26%）等業務亮眼，5G企業專網則成長138%，關鍵領域業務高成長推升營收。

林榮賜表示，行動與寬頻業務持續維持穩定成長，受惠於5G滲透率提升至47.9%及ARPU（平均帳單金額）來到573元，消費者應用服務中行固融合、影視服務、消費資安以及帳單代收四項加值服務用戶數都突破「百萬」里程碑，展現耕耘高附加價值服務的成效。

展望未來，林榮賜表示，中華電信持續推進6G轉型並發展AI賦能應用服務，透過 5G 獨立組網（Standalone）的階段性部署，鎖定特定垂直應用領域與核心商圈，提前布局6G。

此外，林榮賜表示，中華電信AI布局已取得顯著成效，包含以AI算力中心為主，將AI基礎建設商業化，並打造「CHT AI Factory」平台，整合DeepFlow解決方案、算力資源、AI多元模型與代理，提供客戶AI賦能的應用服務，帶動2026年AI相關營收成長，也支援公司內部增效。

中華電 營收 資通訊

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