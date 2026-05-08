富邦媒雙引擎 驅動業績成長

富邦媒（8454）昨（7）日舉行法說會，總經理谷元宏表示，在1P自營（momo購物網）與3P（mo店+）平台「雙引擎」策略下，未來三年平台交易總額（GMV）預估年增5%，將積極以擴大品類、增加商品、強化物流、RMN廣告營運等項目帶動營運。

富邦媒6日已公布上季財報，單季營業淨利7.9億元，季減31%，與去年同期持平；歸屬母公司業主淨利6.4億元，季減30.5%，年減25%，每股純益2.43元。

谷元宏表示，目前同時營運1P與3P，在策略上，3P的開店平台mo店+精選商家已達近萬家，上架商品數突破350萬件，推動3P GMV維持雙位數年成長，希望3P業者擴大上架商品，增加有長尾效益的商品，momo將積極以物流支援和投入資源幫助業者成長。

在1P平台部分，仍致力於成為品牌業者的合作通路選擇，擴大新品數量與種類，以讓用戶能一站購足為目標。