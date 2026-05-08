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啟碁2026年營收衝1,200億

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通大廠啓碁（6285）昨（7）日舉行法說會，第1季每股純益2.36元，創同期新高。董事長謝宏波表示，今年雖有關鍵零組件缺貨、美國關稅政策及匯率等三大挑戰，但樂觀看待今年營收可望達40億美元（約新台幣1,255億元），朝50億美元目標前進。

今年第1季客戶比重上，服務供應商占比約41%，車用約27%，企業網通則為31%；以地區來看，美國占比約67%，歐洲及亞洲分別為15%、18%。謝宏波表示，美國市場仍持續強勁成長，在歐洲及亞洲逐漸有成效，未來期待歐、亞貢獻營收可望超過三分之一。

啓碁日前已公布季報，第1季營收291.56億元，毛利率13.76%，營業利益13.62億元，歸屬母公司淨利11.32億元，每股純益2.36元。

謝宏波表示，今年最大挑戰是缺料、漲價及供應鏈管理，還有美國關稅政策及稅率，但有信心迎接挑戰，審慎樂觀看待今年目標可望達40億美元，去年訂下未來兩到三年內挑戰營收超過50億美元，現在看來越來越有機會。

謝宏波坦言，記憶體等關鍵零組件漲價部分已經反映給客戶，且掌握料源，現在還無法滿足全部訂單需求，第2季會比第1季好一點，預期今年服務供應商、電信、企業端及車用等三大事業部皆可達一成以上成長。

法人關注啓碁出貨SpaceX用戶端設備多年，謝宏波表示，無法評論單一客戶，但低軌衛星產品可望跟客戶一起成長。

WiFi 7在去年第4季已經成為無線網路產品中的出貨大宗，預期仍將是2026年及2027年主流產品，但因記憶體缺貨等影響，可能推動WiFi 8提前到來。

啟碁 營收 關稅

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