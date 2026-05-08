最強第1季 智邦 EPS 14.92元

網通族群智邦科技（2345）、智易昨（7）日公布第1季財報，均繳出史上最強第1季獲利表現，智邦單季毛利率19.55%，每股純益14.92元，創歷史單季次高，更創最強第1季，優於市場預期；智易每股純益3.12元，創歷史同期新高。

智邦昨日上漲75元，收2,560元，收盤再創新高價；智易下跌1.5元，收167.5元。

智邦第1季合併營收701.21億元，年增64%，季減2.6%，創同期新高；合併營業毛利137.09億元，年增58.5%，季增6.4%，毛利率19.55%，優於上季的17.9%，低於去年同期的20.1%；合併營業利益100.49億元，年增70.2%，季增10.3%。

累計第1季智邦稅前盈餘為103.62億元，年增65%，季增0.5%；合併稅後純益83.41億元，年增62.7%，季減0.2%，每股純益14.92元，創歷年同期新高，單季歷史次高，僅次於2025年第4季的14.95元，超乎市場12.9元的預期。

智邦除既有客戶持續出貨800G交換器及AI加速模組，去年第4季新增大型CSP客戶出貨800G產品也持續成長，目前800G交換器產品打入三個客戶，預估今年上半年貢獻營收比重可望超過一成。AI加速器模組持續出貨，可望推升第2季營收個位數成長，有機會挑戰2025年第3季729億元單季歷史新高。

外資看好智邦在全光網及AI基礎設施布局，紛紛調高目標價，美系外資看好智邦打造CPO交換器，OCS全光交換器、OWS光波長交換器，維持「加碼」，目標價大幅提升49%，來到2,750元，2026年每股純益上看68.77元。

智易第1季營收127.84億元，年增0.6%，季減1.7%，毛利率15.2%，低於上季15.3%及去年同期15.4%，稅後純益6.89億元，年增、季增均為1.4%，每股純益3.12元，創歷年同期新高，單季次高。

智易表示，第1季營收因工作天數較少，較上季小幅下滑，但獲利成長，獲利能力持續改善，營運表現維持穩健。將持續加大研發投入，強化核心技術、支援新產品開發，深化長期競爭領先優勢，對明年營運表現審慎樂觀。