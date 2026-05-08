文曄第1季每股賺5.32元 獲利季增67% 突破70億元創高

半導體通路大廠文曄（3036）昨（7）日召開法說會，公布首季營收、獲利雙創新高，單季每股純益為5.32元，看好本季營運將持續增溫。

文曄結算，首季合併營收4,942.73億元，超越財測高標，並改寫新猷，季增44％，年增約一倍；毛利率3.45％；歸屬母公司業主稅後淨利70.09億元，同步飛越財測高標，並創新高，季增67％，年增159％，每股純益5.32元。

文曄提到，首季表現亮眼，主要受惠AI應用帶動資料中心及通訊產品需求大幅成長，且工業等非AI應用穩健復甦。該公司首季資料中心與伺服器相關業績占比大增至56.8％。

文曄並公布本季財測，在1美元兌新台幣31.6元的匯率假設基礎上，合併營收預估落在5,600億至5,900億元之間，中位數約為5,750億元，季增16％，年增122％；毛利率估計約3.23％至3.33％之間；歸屬母公司業主稅後淨利預估中位數約81億元，季增約16％，年增約186％，每股純益預估中位數約6.41元。

展望2026年，文曄董事長鄭文宗指出，目前看到AI需求十分強勁，雲端服務供應商也持續上修資本支出，反映在文曄資料中心與通訊相關營收成長。

與此同時，工業應用已從去年第3季回到年增的軌道上，本季也將持續此趨勢，預期今年應有不錯的復甦表現。

在車用電子部分，在亞洲市場庫存調整狀況有愈來愈穩定的跡象，歐美市場則穩健復甦。

法人關切目前整體半導體市場是否有重複下單風險，鄭文宗回應，AI是結構性的需求，目前還是看到需求成長大於產能增加。非AI部分因晶片價格持續上漲，客戶確實多少有一些提前拉貨，但因為之前的庫存已修正到很低的水位，應該還不需要擔心。