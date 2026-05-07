川湖法說會／第2季將熱鬧滾滾 今明兩年健康成長

伺服器滑軌廠川湖（2059）7日舉行法說會，發言人暨執行副總王俊強表示，展望第2季將是熱鬧滾滾，業績可以期待，單月營收站上2字頭可能是未來常態，美國新廠將在9、10月加入，明年還有川湖二廠，因此，今明兩年都將是健康成長，全系列產品都將開枝散葉。

川湖4月營收25.95億元，創單月新高，月增35.3%，年增79.1%，單月營收首度站上20億元大關。

王俊強表示，AI需求強勁，市場一直在成長，除了輝達（NVIDIA）主導的GPU，現在中央處理器（CPU）、TPU等的AI產品與市場也上來，產品已經多元化了，川湖在伺服器滑軌領域布局20年，將會開枝散葉，與每家客戶關係都非常好，可望成為主要受惠者。

在產能方面，王俊強說，目前產能足以支應客戶需求，稼動率尚未突破八成，光是目前子公司川益二廠滿載，估算月營收就可遠遠超過33億元，至於美國德州休士頓新廠完成設備裝機，預計6月認證，今年9、10月開始量產出貨，一切按照計畫進行，可望為川湖下半年營運增添新動能。明年還有川湖二廠加入，至於川益也還有可建三、四廠的空間。

針對平台轉換是否影響業績，川湖表示，目前的產品包括GPU、CPU、TPU、儲存（Storage）等各方面，川湖的產品非常多元性，市占率又高，影響不大。

他強調，「AI帶動各行各業蓬勃發展，每一個人每天都要用到AI，而川湖是最重要的硬體架構製造商，輝達的架構就是我們的產品，沒有我們，無法成為硬體架構」。

他指出，「川湖的特色，就是創新，穩定，速度快，該公司是全球重要技術提供者，客戶今天來，下周就可以測試產品，滑軌是擁有很高的技術性，而且我們未來技術會更上一層樓，已經在開發2027與2028年的產品」。