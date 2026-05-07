聽新聞
0:00 / 0:00
勤誠首季獲利較去年倍增 單季大賺1股本
伺服器機殼大廠勤誠今天公布第1季財報，營收新台幣71.07億元，季增5.4%，年增71.1%；歸屬母公司淨利13.35億元，季增24.8%，較去年同期倍增，每股純益10.73元，創歷史新高，單季大賺1個股本。
勤誠表示，受惠終端AI應用需求強勁向上，全面帶動資料中心硬體建置熱潮，涵蓋AI伺服器、通用型伺服器、存儲伺服器、交換器及機櫃零組件等產品線出貨暢旺，共同推升勤誠首季營運表現。
展望後市，勤誠表示，AI帶動的建置需求依然明確，近期亞馬遜、微軟、Google、Meta等北美4大雲端服務供應商（CSP）發布最新財報，再上修今年度資本支出預測，確立AI基礎建設長線發展趨勢，勤誠有望跟著受惠。
勤誠8日將舉行線上法說會，對於產業景氣與營運展望可望有進一步說明。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。