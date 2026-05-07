佳世達財報／第1季EPS 0.2元 毛利率維持16%以上水準

7日收盤價再創歷史新高的網通大廠智邦（2345），大和資本在最新釋出的個股報告中指出，智邦未來數年可望受惠多項關鍵趨勢催化，預估獲利將強勁成長，因此建議「買進」，目標價大升至3,222元，居內外資最高

2026-05-07 18:22