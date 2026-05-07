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佳世達財報／第1季EPS 0.2元 毛利率維持16%以上水準

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
佳世達。 記者吳康瑋／攝影
佳世達。 記者吳康瑋／攝影

佳世達（2352）7日董事會通過2026年第1季財報，在高附加價值事業穩定成長下，營業毛利率維持16%以上水準。第1季營收較去年第4季微減1%，在費用控管下，營業淨利季增13%，稅後純益與歸屬母公司淨利回升，第1季每股純益為0.2元。

佳世達將於8日舉行線上法人說明會，進一步說明第1季營運結果與第2季展望。

佳世達第1季合併營收515.41億元，較去年同期成長4%，較去年第4季減少1%；營業毛利85.93億元，較去年同期微減，較去年第4季減少3%；營業毛利率16.7%，維持16%以上水準；營業淨利6.92億元，較去年同期減少31%，較去年第4季成長13%。

佳世達第1季稅後純益3.75億元，較去年同期減少2.18億元，較去年第4季增加3.32億元；歸屬於母公司淨利3.18億元，較去年同期減少1.65億元，較去年第4季增加2.65億元，EPS為0.2元。

佳世達 毛利率 營收

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