聽新聞
0:00 / 0:00
佳世達財報／第1季EPS 0.2元 毛利率維持16%以上水準
佳世達（2352）7日董事會通過2026年第1季財報，在高附加價值事業穩定成長下，營業毛利率維持16%以上水準。第1季營收較去年第4季微減1%，在費用控管下，營業淨利季增13%，稅後純益與歸屬母公司淨利回升，第1季每股純益為0.2元。
佳世達將於8日舉行線上法人說明會，進一步說明第1季營運結果與第2季展望。
佳世達第1季合併營收515.41億元，較去年同期成長4%，較去年第4季減少1%；營業毛利85.93億元，較去年同期微減，較去年第4季減少3%；營業毛利率16.7%，維持16%以上水準；營業淨利6.92億元，較去年同期減少31%，較去年第4季成長13%。
佳世達第1季稅後純益3.75億元，較去年同期減少2.18億元，較去年第4季增加3.32億元；歸屬於母公司淨利3.18億元，較去年同期減少1.65億元，較去年第4季增加2.65億元，EPS為0.2元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。