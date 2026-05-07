聯詠法說會／第2季營收估季增逾兩成 Edge-AI、NB 拉貨推升產品線成長

驅動IC大廠聯詠（3034）7日於法說會釋出第2季展望，受惠記憶體供應緊缺、價格續揚，帶動系統客戶提前拉貨，加上Edge-AI影像視覺產品需求升溫，公司預估第2季營收將達275億至285億元，以匯率1美元兌31.3元計算，季增約19%至23%；毛利率估38%至41%，營業利益率估16%至19%。

聯詠首季營收231.5億元，季增1.4%、年減14.7%；毛利率39.1%，季增0.9個百分點、年減0.7個百分點；營益率17.4%，季增0.5個百分點、年減3.6個百分點；稅後純益37.7億元，季增2.1%、年減28.4%，每股稅後純益6.19元。

聯詠副董暨總經理王守仁表示，第2季三大產品線營收均可望明顯季增，其中SoC產品線成長幅度最大，主要受惠Edge-AI影像視覺產品需求增加，部分產品也因DRAM漲價而調整售價。大尺寸驅動IC則受NB面板提前拉貨推升；中小尺寸產品成長來自平板LCD TDDI出貨增加，手機OLED大致持平，車用需求則略為增加。

展望各應用需求，王守仁指出，第2季TV需求季對季略增，Monitor與Tablet大致持平，Notebook因記憶體供應緊缺、品牌客戶提前拉貨而成長；手機整體持平，但LCD TDDI需求較佳；車用方面，中國大陸市場需求略增，其他地區大致持平。

市場關注漲價與毛利率，王守仁表示，記憶體供應緊張且價格上漲，部分帶有KGD的SoC產品已與客戶溝通售價調整，但價格調整未必能完全反映原產品毛利率。第2季成本端仍有壓力，包括KGD、金價、晶圓、基板及封測成本均有上揚情況，公司將持續與客戶溝通反映成本。

下半年部分，王守仁指出，由於上半年已有提前拉貨，加上地緣政治與中東局勢增加不確定性，後續仍須觀察消費者需求。不過，受AI需求強勁帶來資源排擠效應，部分材料與封測成本下半年仍可能上漲；公司將優先確保供應穩定，並視市場需求與客戶、供應商溝通，適時反映價格。

新產品方面，聯詠下半年將持續推出高階應用產品，包括Edge-AI影像視覺產品、摺疊手機用OLED TDDI、OLED NB Driver，以及Gaming Monitor高階產品。公司也表示，4奈米HPC POC系統仍在開發中，短期尚無營收貢獻，現階段仍以Edge-AI產品應用為主要成長焦點。

近期公司Edge-AI影像視覺晶片需求強勁，尤其是中國大陸以外市場持續擴張，帶動SoC產品線成長。驅動IC方面，聯詠與國際一線品牌客戶在新品開發與出貨上均順利推進，預期未來一至兩年，驅動IC產品線營收貢獻可望逐步顯現。