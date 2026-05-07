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創見首季每股純益賺進近二個股本 創單季新高
記憶體模組業首季獲利發燙！創見(2451)今日公布首季財報，也是繳出亮麗成績。第一季合併營收136億元，季增100%，營業利益 97.9 億元，季增159% ，稅後純益81.2 億元，季增加149% ；每股純益18.93元，賺進近二個股本。
創見表示，今年第1季，因AI 需求爆發引發結構性缺貨，傳統規格記憶體仍供不應求，記憶體市場維持高度景氣。在工控市場剛性需求帶動下，創見憑藉穩定供貨能力、靈活供應鏈管理及快速客製化支援，協助客戶降低缺料風險與縮短導入時程，進一步強化客戶產品上市與供應穩定性，帶動營收呈現顯著成長。創見亦透過良好的供應鏈及庫存管理、自動化產線優化製造效率，以及費用精實管理，展現高獲利之營運成果。
創見進一步指出，公司將持續穩定供貨，維持長期客戶關係及提升服務價值，發揮強大的獲利續航力。
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