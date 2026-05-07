融程電營收／4月3.9億元、月增11%創新高 國防軍工、邊緣 AI 業務帶動

工業電腦廠融程電（3416）7日公布2026年4月營收達3.91億元，月增11.1%，年增56.3%，創歷史新高。累計2026年1至4月營收為13.37億元，年增27.3%，改寫歷史新高，主要受惠於國防軍工、醫療及邊緣AI業務應用，接單強勁帶動全新上升循環。

融程電持續深化邊緣運算與國防軍工策略布局，透過技術創新與營運韌性強化，預期衛星太空與機器人領域未來需求倍增，受惠具備全垂直整合邊緣AI的軍工與太空應用重要雙引擎驅動，搶攻國防軍工、智慧製造、智慧醫療、物流到智慧城市等應用擴展全球產業鏈，配合全球供應鏈彈性布局與強化全球在地化市場競爭力，預期全年營運維持雙位數成長。

展望後市，融程電持續強化在美布局，與加快歐洲的布局和整合，預期整合 EDGE AI 晶片算力和GPU的強固型平板、強固型GCS、強固型手持設備、強固型電腦與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、國防、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源石化應用領域、GCS應用、食品加工自動化、與公共安全。