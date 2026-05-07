這家網通廠外資大升目標價至三字頭 股價衝上歷史新高

7日收盤價再創歷史新高的網通大廠智邦（2345），大和資本在最新釋出的個股報告中指出，智邦未來數年可望受惠多項關鍵趨勢催化，預估獲利將強勁成長，因此建議「買進」，目標價大升至3,222元，居內外資最高。

大和資本科技產業分析師鄭盛元指出，智邦未來有三大成長動能值得高度關注。首先，是Scale-up交換器2027年下半年起出貨暴衝，預估2027年下半年將貢獻營收210億元，2028年跳增至1,200億元。

鄭盛元認為，智邦正從傳統機架頂端（Top-of-Rack，ToR）交換器供應商，轉型為AI模組組裝廠，並已進入首家客戶Scale-up交換器發展的第三階段，將成為推升未來營運強勁成長的關鍵動能之一。

其次，第二家超大規模雲端服務商（Hyperscaler）客戶的800G交換器銷售已開始出貨貢獻營收，今年有望占總營收約15%。鄭盛元認為，智邦正在複製其第一家客戶的成功模式，而第二家客戶目前仍處於第一階段。

第三，採用3D Torus Topology（3D環狀拓樸）的超大型雲端業者，正開始重視光交換技術。智邦已在今年的OFC展會上展示相關產品，如OCS（光交換）交換器，以彰顯其技術能力，但鄭盛元目前尚未將此納入模型預估。

基於反映更高的800G交換器與Scale-up交換器銷售前景，鄭盛元上調智邦今明兩年每股稅後純益（EPS）各2%與9%，分別至66.79元及92.06元，2028年更將大賺139.38元，年增幅高達51.4%。

鄭盛元預估智邦2025-2028年的EPS年複合成長率（CAGR）高達44%，且本益比並不貴，因此建議「買進」，目標價以2027年EPS、適用調高後本益比35倍計算，由1,820元大升至3,222元，居內外資最高。