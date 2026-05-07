創見財報／第1季淨利81.2億元 EPS 18.93元、賺贏去年全年

創見資訊（2451）董事會通過2026年第1季合併財務報表，合併營收136億元，較上季增加100%。營業利益97.9 億元，季增158%，稅後淨利81.2億元，季增149%，每股盈餘為18.93元，單季營收與獲利都創新高，首季表現已賺贏去年全年。

回顧今年第1季，因AI需求爆發引發結構性缺貨，傳統規格記憶體仍供不應求，記憶體市場維持高度景氣。在工控市場剛性需求帶動下，創見憑藉穩定供貨能力、靈活供應鏈管理及快速客製化支援，協助客戶降低缺料風險與縮短導入時程，進一步強化客戶產品上市與供應穩定性，帶動營收呈現顯著成長。創見亦透過良好的供應鏈及庫存管理、自動化產線優化製造效率，以及費用精實管理，展現高獲利之營運成果。創見將持續穩定供貨，維持長期客戶關係及提升服務價值，發揮強大的獲利續航力。