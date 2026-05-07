聯電斥資3.75億元　買回4166張庫藏股

晶圓代工廠聯電今天公告，斥資新台幣3.75億元買回4166張庫藏股，平均每股買回價格90.14元。

聯電董事會決議自4月30日至6月29日買回5萬張庫藏股，買回區間價格為52.5至109.5元，買回的庫藏股將轉讓予員工。

聯電今天公告，累計已買回4166張庫藏股，約占已發行股份總數的0.03%，總金額3.75億元，平均每股買回價格90.14元。

聯電今天股價持續走高，盤中達到98.8元，終場收在96.5元，上漲5.1元，漲幅達5.58%。

受惠通訊需求回穩，以及電腦、消費電子和工業需求穩健，聯電預期第2季晶圓出貨量可望季增7%至9%，產能利用率將達到81%至83%。隨著產品組合優化，第2季產品平均售價將上揚1%至3%，毛利率接近30%。為反映價值，聯電已發函通知客戶下半年將調整代工價格。