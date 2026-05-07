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聯強法說會／今年4月營收創新高 對第2季營運相當樂觀

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
聯強總部。聯強／提供
聯強總部。聯強／提供

聯強（2347）7日舉行法說會，受惠AI需求強勁，商用加值與半導體兩大業務同步創下單季新高下，激勵聯強首季營收、獲利同步寫下同期新高紀錄，展望後市，相關動能有望持續，聯強副總裁杜書全表示，依據目前在手訂單來看，「對本季相當樂觀，預期可以連續三季度創歷史新高」。

此外，聯強7日同步公布今年4月營收為573.36億元，月增2.28%、年增83.28%，主要受惠於AI建置熱潮，帶動資料中心相關產品市場需求所致；累計聯強今年前四個月營收達1,836.94億元，年增49.73%。

聯強今年首季受惠AI需求強勁，商用加值與半導體兩大業務同步創下單季新高，激勵單季營收來到1,263.58億元，季增0.12%、年增38.25%；稅後純益29.54億元，季增6.99%、年增61.69%，為同期新高紀錄，每股純益達1.77元。

展望後市，杜書全指出，歷年第2季通常不是很好的季節，但今年4月業績有好的開始，而依據目前在手訂單來看，「對本季相當樂觀，預期可以連續三季度創歷史新高」。

從業務角度來看，聯強預估，本季四大業務皆會成長，其中，商用加值與半導體業務持續受惠AI浪潮紅利，尤其是AI伺服器相關動能，預期兩大業務本季都有雙位數增長動能，至於通訊及消費性業務雖也會成長，但增幅不大。

展望全年，杜書全表示，今年第2季是蠻好的一季，而第3季應該也不差，第4季有點遠 ，但全年來看，「2026年是相當好的一年，不論是在業績或是獲利上」。

儘管市場看衰今年消費性PC出貨量，不過杜書全認為，目前消費市場大家體認到會漲價，因此有需求的民眾就會去換機，不會等到下半年再買，「是剛需換機」，儘管PC出貨量會下滑，但因為產品漲價關係，ASP（平均銷售單價 ）會大幅成長，因此對聯強今年消費性PC業務不看淡。

半導體 聯強 營收

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