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智邦財報／第1季EPS 14.92元 優於市場預期

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
智邦科技。圖／智邦提供
智邦科技。圖／智邦提供

網通大廠智邦科技（2345）7日召開董事會通過第1季財報，毛利率19.5%，每股純益14.92元，優於市場預期。

智邦今日上漲75元，收2,560元，收盤價再創新高。

智邦第1季合併營收為701.21億元，年增64%，季減2.6%，合併營業毛利137.09億元，年增58.5%，季增6.3%，毛利率19.5%，優於上季的17.9%，低於去年同期的20.1%；合併營業利益100.48億元，年增70%，季增10.3%。

累計第1季智邦稅前盈餘為103.62億元，年增65%，季增0.5%；合併稅後純益83.41億元，年增62.7%，季減0.2%，每股純益14.92元，創歷年同期新高，單季歷史次高。

智邦 智邦科技 毛利率

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