盟立首季EPS 0.24元寫近九季新高 將以每股32元參與子公司盟英現增案

盟立（2464）董事會7日通過今年首季財報，稅後純益4,916.9萬元，較上季由虧轉盈，較去年年增1,275%；每股稅後純益0.24元，獲利表現來到近九季單季新高。董事會並通過以每股32元參與子公司盟英科技碧金增資案，4.8億元為上限。

盟立今年首季合併營收18.65億元，季增10.4%，年增7.9%，是近五季單季新高。毛利率18.67%，季增1.05個百分點，年增0.99個百分點。盟立今天股價持平，成交量逾1.3萬張。

盟立執行長林世東與財務長林芳毅今天下午5時出席證交所重訊記者會，說明董事會決議參與持股21.8%的子公司盟英科技碧金增資案，主要是為強化盟立集團人形機器人關鍵零組件布局及集團長期發展。盟立將以1,500萬股為上限，每股32元，計約4.8億元參與盟英現金增資。