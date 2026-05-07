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光寶科股價鎖漲停創新高 原來是有這些利多
光寶科（2301）7日股價開高走高，亮燈強鎖漲停，漲停價203.5元創下歷史新高紀錄。由於受惠AI業務成長動能強勁，帶動營收將逐季加溫，法人估今年每股稅後純益（EPS）將年增三成，吸引買盤大舉追捧。
法人指出，光寶科今年來自AI相關營收占比將達三成，營運動能將由5.5kW電源、33kW的機架式電源（Power Shelf）延伸至8.5kW 電源供應器（PSU）、備援電池模組（BBU）、及110kW Power Shelf；下半年800VCD產品將量產。
受惠全球市場對AI電源及相關產品需求強勁，驅動獲利顯著成長，法人圈紛紛給予光寶科「買進」、或「增加持股」等正向評級，吸引買盤大舉挺進，激勵7日股價勢盛。而目前法人圈所給予的目標價，則以統一投顧的240元最高。
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