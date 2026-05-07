致伸法說會／第1季每股賺1.3元 聚焦AIoT市場

致伸（4915）科技7日召開法人說明會，公布2026年第1季自結損益。致伸2026年第1季合併營收為新台幣159.2億元，年增7.8%、季增6.5%。第1季毛利率15.9%，年減1.3個百分點（ppt），營業利益率為4.3%，年減0.7個百分點、季增0.1個百分點。稅後淨利為新台幣6億元，年減18.9%、季增35.8%，每股盈餘（EPS）為新台幣1.3元。

在產品應用別方面，2026年第1季資訊產品比重為43%，智慧生活產品19%和車用/智慧物聯（AIoT）為38%。隨著AIoT及AI智慧監控需求持續成長，帶動車用/智慧物聯（AIoT）產品比重逐年提升，強化公司中長期成長動能。

致伸科技事業部總經理暨財務長蕭英怡表示，第1季營收維持穩健成長，受惠於AIoT及AI智慧監控產品貢獻，消費聲學新案動能亦同步挹注。然受人民幣升值及零組件價格上揚影響，加上產品組合變動，使得毛利率承壓。公司已持續推動營運結構優化，包括提升產線自動化與強化供應鏈管理，並透過與客戶溝通價格調整機制，以因應成本與匯率波動，進一步強化整體營運韌性。

致伸持續聚焦高附加價值與利基型市場，如AI智慧監控、車用電子、智慧會議系統、機器人及智慧辦公設備等領域。公司以AISF（AI Sensor Fusion）為核心，透過整合影像、聲學與人機介面等多元感測技術，強化系統整合能力，提升產品差異化，以因應產業結構轉型趨勢。

展望第2季，面對總體經濟不確定性與供應鏈成本波動影響，公司將審慎應對市場變化，持續提升營運效率及供應鏈彈性，以維持營運穩定與風險控管能力。隨著AIoT與智慧應用需求持續成長，公司將持續深化多元感測技術整合，提升系統整合能力與產品附加價值，打造更具競爭力的產品組合，為中長期營運成長奠定堅實基礎。