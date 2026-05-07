宏碁財報／2026年首季獲利年增36.3% EPS達0.23元

PC品牌大廠宏碁（2353）7日召開董事會，通過2026年第1季財報，合併營收為724.2億元，年增18.1%；季毛利為80.86億元，年增24.8%，毛利率11.2%；營業淨利8.03億元；稅後淨利7.02億元，年增36.3%，單季EPS為0.23元。

宏碁第1季非電腦及顯示器相關事業占營收貢獻34.7%；旗下公發子公司皆已公布第1季財報，其中多家子公司當季營收及營業淨利創歷史同期新高，突顯集團韌性。

宏碁將於6月2至5日舉行的台北國際電腦展推出一系列創新產品，包含AI PC、電競、視覺解決方案與周邊配件；以及旗下子公司的人工智慧解決方案，包含伺服器、智慧醫療及工業電腦等。