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達發乙太網通訊與衛星定位晶片 首季營收翻倍成長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
達發科技董事長謝清江。圖／達發科技提供
達發科技董事長謝清江。圖／達發科技提供

低軌衛星產業正進入用戶數爆發的黃金擴張期， 在有線網通基礎建設產業的經營超過20年的達發科技今日宣布，公司憑藉網通基礎建設底蘊，不僅打入全球一線運營商供應鏈，更在今年第1季繳出低軌衛星營收翻倍成長的成績，成為推動全球衛星網路普及的關鍵基石。

達發引用國際調研機構Mordor Intelligence報告指出，全球衛星網路市場規模預計至2031年將突破 382億美元，其中低軌衛星領域更將以17.85%年複合成長率成為推升整體產業的主力。

達發表示，公司自2020年起更展開低軌衛星（Low Earth Orbit，LEO）數量龐大地端連網設備布局，涵蓋1 GbE、2.5 GbE 工規乙太網晶片與GNSS 定位晶片，歷經五年經營成功通過極端嚴苛環境的技術驗證，於2023 年正式供貨給多家一線低軌衛星運營商，其中之一於2025 年成為達發科技乙太網晶片最大營收的單一客戶。

隨低軌衛星運營商用戶持續擴展，達發指出，該領域主要客戶已成為達發乙太網的第一大客戶，受惠客戶進入衛星部署擴張期，地面用戶數快速成長，同步帶動乙太網 1G 跟2.5G PHY的產品升級與出貨動能，加上達發衛星定位晶片在低軌衛星的拓展，使公司第1季整體低軌衛星營收貢獻相較去年同期「超過翻倍」成長。達發認為低軌衛星連網服務的地端設備的可靠度與用戶普及率，將是該產業產值快速擴大的重要基石。

此外，達發的GNSS 定位晶片具備「快速定位反應」與「定位精準度」兩大優勢，能精準追蹤衛星，已進入低軌衛星運營商地端訊號接收設備之智慧天線供應鏈，此外，工規乙太網晶片針對該設備使用場景多為戶外環境，達發科技更將相關晶片進一步優化，以確保在暴風雨、高低氣溫差、雪地、沙塵等極端環境下依舊能提供穩定的連網服務並降低維修成本。達發科技以客戶為導向的工程文化與工程支持，幫助客戶取得市場成功。

不僅於此，低軌衛星運營商服務更擴及全球航空的機上網服務需求，據 Credence Research 預測，全球機上娛樂與聯網市場產值於2032年將突破102.86億美元，2024至2032年之年複合成長率為 8.80%。LEO運營商也已陸續於機上推出下載可達1 Gbps等級的網路服務，讓乘客在機上能夠保持與在地面上相同的上網、瀏覽串流影音體驗。

營收 晶片

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