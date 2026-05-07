文曄首季每股純益達5.32元 本季營收和純益將續創高

受惠AI資料中心及通訊產品推出營收和獲利，IC通路大廠文曄今日公布首季繳出70.1億元獲利成績，季增44%，每股純益5.32元，創單季歷史新高。

文曄並提出本季營收展望，在1美元兌換31.6元新台幣的基礎下，單季合併營收預估中位數約為5750億元，季增約16%，年增約122%，合併營業利益預估中位數約新台幣118億元，季增約19%，年增約153%，合併稅後淨利歸屬於母公司業主預估中位數約新台幣81億元，季增約16%，年增約186%，每股純益高達6.41元，季增約20%，年增約181%，將續創單季新高。

文曄董事長鄭文宗表示，本季各項產品的營運表現，其中汽車電子方面，去年亞洲市場有庫存去化的情形，目前觀察需求已經趨於穩定，而歐美市場庫存已在健康水準，預期第2季整體車用季增中高個位數百分比。

工業與儀器方面，整體工業市場第2季是旺季，預期可較第1季持續季增，有機會達到10%以上，年增趨勢也維持不變，且有機會維持高雙位數百分比。

通訊部分，出貨維持高檔且持續向上，第二季預期季對季維持成長，年對年則為高雙位數的增長。

資料中心與伺服器方面，第2季目前看到客戶拉貨動能維持高檔向上，季對季為高雙位數增長，年對年則持續為倍數增長。我們對今年市場會有較大幅度成長的預期維持不變，但同樣地，在季與季之間，仍然有可能因為供應狀況、客戶拉貨節奏而波動。

消費性電子方面，第1季淡季不淡，主要是因為前期相關拉貨的效益，在這一塊看到的能見度不長，所以有時結果相比會比預期變動較大，目前看到第2季是持平的。

個人電腦PC部分，第一季也是淡季不淡，目前看到第二季季對季大約持平。手機部分，第二季仍在淡季，預期季減高個位數百分比。

整體而言，鄭文宗表示，AI的需求十分強勁，雲端服務供應商（CSP）也都持續上修資本支出，反映在Data Center和通訊相關的營收成長。其他應用別的部分也看到像工業已從去年的第三季回到年對年正成長，到今年第一季甚至年成長達20%以上，第二季趨勢也將持續，預期今年應該有不錯的復甦。

車用電子部分，在亞洲市場庫存調整狀況愈趨穩定，歐美市場則穩健復甦。近期的美伊衝突導致油價上漲，對於電動車的銷售也有所幫助。汽車的半導體元件比重一直在增加，中長期仍持續看好。其他像消費性電子、手機、PC等，就得看終端需求變化。