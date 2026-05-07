崇越財報／首季EPS 6.86元創新高 淨利年增逾四成

崇越（5434）7日公布 2026 年第1季財務報告，單季營運展現驚人爆發力。無畏傳統淡季與農曆春節工作天數減少的影響，首季合併營收達新台幣 185.4 億元，季增 7.2%、年增 17.6%。歸屬母公司業主淨利達 13.2 億元，年增逾四成；單季每股稅後純益（EPS）衝上 6.86 元，年增39.7%，再度締造單季每股盈餘的歷史新紀錄。

檢視第1季財報，崇越科技提到，不僅營收規模持續成長，獲利結構亦顯著優化。營業淨利達 14.3 億元，較去年同期成長 26%，季增大幅躍升 32.1%，顯示獲利動能極為強勁。

崇越科技延續2025全年營收與獲利創高的成長趨勢，今年 3 月份單月營收首度突破 70 億大關，第1季業績再次締造歷史新高。其中，半導體先進製程帶動的光阻劑、光罩基板、矽晶圓等關鍵材料需求強勁，加上海內外環保工程業務進入認列高峰，推升營運。

展望後市，整體半導體產業隨 AI 與 HPC 應用，晶圓代工高階製程及先進封裝供應鏈產能持續開出，將為半導體材料市場提供長期且穩健的成長動能。崇越科技憑藉完善的台、美、日及東南亞供應鏈布局，2026 年整體營運規模有望在高基期上，續創新高。