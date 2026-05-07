國巨4月營收140.39億元創新高 AI拉貨動能強勁

被動元件大廠國巨今天下午公布4月自結合併營收新台幣140.39億元，較3月成長3%，年增22.04%，創單月新高；今年前4月自結合併營收522.05億元，較去年同期增加22.5%。

國巨說明，4月合併營收較3月增加，主要受惠5月初連假前的備貨需求，人工智慧（AI）相關應用客戶拉貨動能持續強勁。

展望未來，國巨表示，地緣政治重大不確定性依然存在，客戶庫存仍達到健康水準，仍將審慎應對未來經濟情況，並密切關注關稅及各國匯率的變化。

展望第2季，國巨先前預期營收可溫和季增，毛利率和營業利益率可微幅季增。國巨指出，第2季訂單和待辦清單持續穩健，支持第2季營收成長。

展望AI應用，國巨指出，2025年第4季AI相關業績占比約12%至13%，今年第1季已提升為13%至14%，預期今年底占比可升至15%。