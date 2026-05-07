快訊

網紅女警翻車？曬「胸部靠桌」片悼念台南女警挨轟 分局調查議處

川習會倒數7天！川普總統車隊現身北京 車牌引發陸網熱議

台積電最後一盤爆7,112張賣單 仍創2,310元收盤天價、市值59.9兆

聽新聞
0:00 / 0:00

定穎法說會／匯損CCL成本上升 首季轉虧損0.74元 4月漲價應對

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

銅箔基板CCL等材料成本上升以及匯兌損失干擾，定穎投控（3715）今日召開法說會公布財報展望，首季轉每股虧損0.74元，公司提到預計4月漲價應對。

未來展望，定穎提到，展望第2季，營收預計較第1季有雙位數成長，主要成長動能為汽車及儲存式裝置；預計下半年營收較上半年增長，成長動能為網通及伺服器領域。

獲利方面， 定穎提到，第1季主要受原物料價格上漲影響，導致毛利率下降，已於4月開始調漲售價，預期將對毛利率帶來正面效益。

定穎提到，下半年泰國廠AI相關高階產品預計自第3季起陸續進入量產，毛利率預計將逐步提升，對下半年營運展望維持樂觀。

定穎提到，針對匯兌損失，因應對策包括：1）持續擴大營收金額；2）適度承作遠期外匯，以控管匯率風險；3）平衡外幣資產與負債部位。目標是：無論升值或貶值趨勢，皆不受匯兌影響。

營收 售價

延伸閱讀

台燿財報／首季獲利年增近9成 EPS 4.36元、毛利率升至25.2%

信錦首季每股賺0.35元3年新低 低軌衛星營收逐季成長

可寧衛第1季EPS 0.21元 4月營收3.88億元、年減11.49%

外資上調目標價 研華股價漲停、創下新高紀錄

相關新聞

文曄首季每股純益達5.32元 本季營收和純益將續創高

受惠AI資料中心及通訊產品推出營收和獲利，IC通路大廠文曄今日公布首季繳出70.1億元獲利成績，季增44%，每股純益5.32元，創單季歷史新高。

崇越財報／首季EPS 6.86元創新高 淨利年增逾四成

崇越（5434）7日公布 2026 年第1季財務報告，單季營運展現驚人爆發力。無畏傳統淡季與農曆春節工作天數減少的影響，首季合併營收達新台幣 185.4 億元，季增 7.2%、年增 17.6%。歸屬母

華通財報／首季每股稅後純益1.26元、將辦現增 營運逐季升溫

HDI大廠華通（2313）7日董事會通過今年第1季財報，單季營收195.5億元，年增16.85％，毛利率17.98%，年增0.81個百分點，稅後純益15.04億元，年增14.53%，每股稅後純益（EP

文曄首季獲利再創高EPS 5.32元 AI資料中心、通訊需求推升營運翻倍

電子零組件通路商文曄（3036）今日召開法說會並公布財報，首季營運繳出亮眼成績，2026年第1季合併營收達4,942.7億元，季增44%、年增100%，高於原先財測上緣，主要受惠AI帶動資料中心與通訊

力積電接掌記憶體多頭兵符！傳打入英特爾 EMIB 族群再掀攻勢

美股科技股大漲帶旺台股電子多頭，記憶體族群7日由力積電（6770）領軍衝鋒。力積電早盤強攻漲停鎖死63.9元，排隊買單一度高掛約5.8萬張，不到10時30分成交量已超越前一日全天水準，人氣僅次於群創（

致茂市值突破兆元創高 矽光子 AI 伺服器多元動能

量測儀器大廠致茂（2360）7日早盤股價來到2,410元，挹注市值來到1.04兆元新高。早盤最高來到2.530元，法人持續看好，矽光子與AI伺服器多元動能挹注高階設備需求。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。