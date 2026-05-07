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定穎法說會／匯損CCL成本上升 首季轉虧損0.74元 4月漲價應對
銅箔基板CCL等材料成本上升以及匯兌損失干擾，定穎投控（3715）今日召開法說會公布財報展望，首季轉每股虧損0.74元，公司提到預計4月漲價應對。
未來展望，定穎提到，展望第2季，營收預計較第1季有雙位數成長，主要成長動能為汽車及儲存式裝置；預計下半年營收較上半年增長，成長動能為網通及伺服器領域。
獲利方面， 定穎提到，第1季主要受原物料價格上漲影響，導致毛利率下降，已於4月開始調漲售價，預期將對毛利率帶來正面效益。
定穎提到，下半年泰國廠AI相關高階產品預計自第3季起陸續進入量產，毛利率預計將逐步提升，對下半年營運展望維持樂觀。
定穎提到，針對匯兌損失，因應對策包括：1）持續擴大營收金額；2）適度承作遠期外匯，以控管匯率風險；3）平衡外幣資產與負債部位。目標是：無論升值或貶值趨勢，皆不受匯兌影響。
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