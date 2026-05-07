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文曄首季獲利再創高EPS 5.32元 AI資料中心、通訊需求推升營運翻倍

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

電子零組件通路商文曄（3036）今日召開法說會並公布財報，首季營運繳出亮眼成績，2026年第1季合併營收達4,942.7億元，季增44%、年增100%，高於原先財測上緣，主要受惠AI帶動資料中心與通訊需求大幅成長，加上工業領域強勁復甦，除手機應用受季節性因素影響外，各主要應用別均呈現穩健至強勁成長。

文曄首季毛利率3.45%，雖低於上季3.74%與去年同期4.58%，但仍優於公司原先財測區間，主要反映工業、車用及Future Electronics歐美市場復甦優於預期。Future Electronics首季也因歐美市場進入旺季，營收季增低雙位數，年增逾兩成，成為推升集團規模放大的重要動能。首季營益率2.01%，季增2.6個百分點，年增1.6個百分點，優於原先財測上緣，顯示規模經濟與營運效率改善同步反映在本業獲利。

獲利表現方面，文曄首季歸屬母公司業主淨利70.09億元，季增67%、年增159%，並優於財測上緣，續創單季獲利歷史新高；每股稅後純益5.32元。若觀察營運周轉效率，首季營業現金周轉天數降至21天，較上季28天與去年同期41天明顯改善，其中存貨天數降至50天、應付帳款天數降至70天，顯示庫存去化與資金運用效率同步優化。

文曄 營收

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