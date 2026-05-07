旺宏營收／4月飆59億元、年增154% 記憶體漲價效益全面爆發

記憶體廠旺宏（2337）7日公布4月合併營收59.13億元，月增33.7%、年增153.7%，單月營收延續3月強勁走勢再向上墊高，反映記憶體價格回升與NAND、NOR需求升溫效益持續發酵。

旺宏4月營收較3月的44.22億元進一步拉升至59.13億元，大增14.91億元，顯示營運動能明顯加速。若以首季營收104.69億元觀察，4月單月營收已達首季全季約56.5%，單月貢獻度明顯放大。

累計今年1至4月合併營收163.81億元，較去年同期84.68億元大增93.5%，接近倍增水準。旺宏首季已受惠產品價格調漲、庫存跌價損失迴轉與產品組合改善，單季毛利率回升至40.8%，稅後純益17.76億元，每股純益0.9元，營運正式擺脫去年低潮。

展望後市，旺宏董事長吳敏求於法說會指出，目前NAND、eMMC NAND供需缺口仍「非常大」，NOR Flash與SLC NAND下半年仍將持續調漲價格，eMMC則已採月報價，反映利基型記憶體供給仍偏緊；公司也維持今年資本支出220億元規劃，主要用於擴充eMMC與NAND晶片產能。隨4月營收再度放大，市場後續將關注漲價效益、產能利用率與擴產進度能否進一步推升旺宏獲利表現。