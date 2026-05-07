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倚天酷碁4月營收創同期新高 首季 EPS 達0.26元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團子公司倚天酷碁-創（2432）6日召開董事會，通過2026年第1季財報營收達9.51億元，年對年成長26%，創同期新高；稅後淨利達新台幣1,621萬元，每股盈餘（EPS）為0.26元。受惠於產品組合優化、海外市場拓展及多元通路布局，四月營收4.1億元，較去年同期成長逾130%，創下歷年4月份歷史新高，整體營運表現持續成長。

今年更納入臺灣指數公司「臺灣璞玉指數」最新成分股，展現市場對公司治理與長期營運穩健性的肯定。倚天酷碁總經理鍾逸鈞表示：「獲納入『臺灣璞玉指數』成分股，是對公司治理、營運表現與長期發展潛力的肯定。未來將持續深化 AI 與資通訊技術應用，拓展智慧生活與創新產品布局，並透過穩健營運、產品創新能量，持續提升企業長期價值。」

臺灣指數公司日前完成「臺灣璞玉指數」成分股調整，倚天酷碁獲納入最新成分股名單。該指數以企業獲利穩定性及配息表現等條件作為篩選基礎，並結合公司治理表現，作為市場觀察具潛力優質企業的重要參考指標；此次倚天酷碁獲納入成分股，亦反映市場對公司治理品質、營運穩健性及長期發展潛力的肯定。

同時，倚天酷碁旗下智慧生活產品「A1智能助眠音箱」結合 AI 音景、雙無線充電與智慧床邊睡眠陪伴情境設計，榮獲 2026 年紅點產品設計大獎，彰顯倚天酷碁在智慧生活與設計創新領域的布局成果。

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