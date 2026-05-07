快訊

不用入獄！黃子佼「持有2341部性影像」賠錢換緩刑定讞 但要做這些事

豪華郵輪驗出可人傳人漢他病毒 WHO澄清：全球風險低不用恐慌

0050「不配息版」有譜？證交所：三個月內提方案

聽新聞
0:00 / 0:00

建碁財報／2026年第1季獲利創20年以來同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下子公司建碁（3046）6日召開董事會，受惠於營運效率與供應鏈整合，2026年第1季營業淨利、稅後淨利及EPS均創 20年以來同期新高。建碁第1季營收為新台幣18.18億元，年對年持平；營業淨利新台幣0.95億元，年增24.2%；稅後淨利0.94億元，年增7.5%；單季EPS為新台幣1.2元，年增8.1%。

面對全球產業數位轉型與永續議題持續深化，建碁以具邊緣運算效能的工業電腦（Edge IPC）與工控數位顯示為核心，持續布局智慧應用相關領域。藉由推動各項產品與符合ESG方向之產品設計，強化即時運算與系統穩定效能，支援城市基礎建設、智慧工廠產線及設備管理、交通即時動態影像輔助分析等應用，以及智慧教育、商用數位看板、及政府公部門等應用市場。持續精進具強固型無風扇、低耗能、長時間穩定運作及寬溫寬壓之產品設計，提升整體解決方案的可靠性與永續價值。

未來，建碁將持續以多元業務布局，以模組化的成功案例服務全球客戶，促進產業創新並拓展數位應用版圖。

宏碁 新台幣

延伸閱讀

汎銓首季EPS -0.61元 4月營收2.12億元創同期新高

玉山金法說會／首季獲利再創新猷 預計第3季完成合併三商壽

巧新財報／首季淨利1.31億元、EPS 0.6元 毛利率22％

青雲第1季 EPS 43.05元 季增37倍

相關新聞

力積電接掌記憶體多頭兵符！傳打入英特爾 EMIB 族群再掀攻勢

美股科技股大漲帶旺台股電子多頭，記憶體族群7日由力積電（6770）領軍衝鋒。力積電早盤強攻漲停鎖死63.9元，排隊買單一度高掛約5.8萬張，不到10時30分成交量已超越前一日全天水準，人氣僅次於群創（

致茂市值突破兆元創高 矽光子 AI 伺服器多元動能

量測儀器大廠致茂（2360）7日早盤股價來到2,410元，挹注市值來到1.04兆元新高。早盤最高來到2.530元，法人持續看好，矽光子與AI伺服器多元動能挹注高階設備需求。

momo第1季每股賺2.43元

momo富邦媒昨（6）日公告今年第1季歸屬母公司業主淨利6.4億元，季減30.5%，年減25%，每股純益（EPS）2.43元。

川湖第1季每股賺36.58元 毛利率77.74%創新高 4月營收寫新猷

AI伺服器滑軌大廠川湖（2059）昨（6）日公布首季稅後純益34.85億元，雖季減8.2%，仍是歷年最強第1季，並且是歷史單季獲利次高，年增38.7%，每股純益36.58元；4月營收首度飛越20億元大

AES第1季 EPS 10.64元 備援電池紅火

電池模組股王AES-KY （6781）昨（6）日公布首季財報，受惠AI伺服器備援電池模組（BBU）業務續強，單季稅後純益9.09億元，為同期新高、單季歷史次高，季增12.22%，年增9.65%，每股純

研華第2季營運將創高

工業電腦龍頭研華（2395）昨（6）日舉行法說會，研華預期，在北美市場及記憶體等需求強勁下，第2季營收6.5~6.7億美元（新台幣約204.75~211.05億元），季增個位數，年成長逾15%。換言之

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。