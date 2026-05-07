建碁財報／2026年第1季獲利創20年以來同期新高

宏碁（2353）集團旗下子公司建碁（3046）6日召開董事會，受惠於營運效率與供應鏈整合，2026年第1季營業淨利、稅後淨利及EPS均創 20年以來同期新高。建碁第1季營收為新台幣18.18億元，年對年持平；營業淨利新台幣0.95億元，年增24.2%；稅後淨利0.94億元，年增7.5%；單季EPS為新台幣1.2元，年增8.1%。

面對全球產業數位轉型與永續議題持續深化，建碁以具邊緣運算效能的工業電腦（Edge IPC）與工控數位顯示為核心，持續布局智慧應用相關領域。藉由推動各項產品與符合ESG方向之產品設計，強化即時運算與系統穩定效能，支援城市基礎建設、智慧工廠產線及設備管理、交通即時動態影像輔助分析等應用，以及智慧教育、商用數位看板、及政府公部門等應用市場。持續精進具強固型無風扇、低耗能、長時間穩定運作及寬溫寬壓之產品設計，提升整體解決方案的可靠性與永續價值。

未來，建碁將持續以多元業務布局，以模組化的成功案例服務全球客戶，促進產業創新並拓展數位應用版圖。