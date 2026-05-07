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力積電接掌記憶體多頭兵符！傳打入英特爾 EMIB 族群再掀攻勢

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
圖為力積電銅鑼廠鳥瞰圖。圖／力積電提供
圖為力積電銅鑼廠鳥瞰圖。圖／力積電提供

美股科技股大漲帶旺台股電子多頭，記憶體族群7日由力積電（6770）領軍衝鋒。力積電早盤強攻漲停鎖死63.9元，排隊買單一度高掛約5.8萬張，不到10時30分成交量已超越前一日全天水準，人氣僅次於群創（3481），帶動華邦電（2344）、南亞科（2408）、青雲（5386）、茂矽（2342）同步走強，成為盤面最火熱族群之一。

台股今早在台積電（2330）創高帶動下，一度狂飆逾千點、衝上42156點歷史新高，半導體與AI概念股全面噴發。記憶體族群多頭兵符則轉交力積電，除青雲、茂矽雙雙亮燈漲停外，宜鼎（5289）、廣穎（4973）盤中也一度攻上漲停，華邦電、南亞科續強，其中南亞科股價直逼300元整數關卡；僅旺宏（2337）逆勢回檔逾5%，相對疲弱。

市場點火關鍵，來自力積電營運與先進封裝布局傳出新進展。繼中介層（Interposer）產品打入台積電CoWoS供應鏈後，市場再傳力積電已切入英特爾EMIB先進封裝體系，相關合作案進入後段驗證階段。消息人士指出，力積電12吋IPD（整合型被動元件）平台已完成國際大廠認證，預計第2季開始放量，未來將應用於英特爾EMIB架構，2027年下半年單月投片需求有機會逼近1萬片。

除先進封裝題材外，力積電與美光在HBM（高頻寬記憶體）相關合作也持續推進，市場看好其3D AI Foundry布局開始進入收成期。董事長黃崇仁日前在股東報告書中直言，2025年已是營運谷底，公司正啟動「第四次轉型」，2026年將是值得期待的一年。

力積電近年積極布局3D WoW Hybrid Bonding技術，目前4層3D AI DRAM堆疊已獲先進邏輯大廠認證，並朝8層堆疊推進，未來瞄準AI邊緣運算高頻寬、低功耗需求。此外，公司也同步擴大氮化鎵功率元件、BCD電源管理平台與Open Foundry多元代工模式布局，搶攻AI資料中心、電動車與矽光子市場。

基本面表現上，力積電2026年首季受惠出售銅鑼廠予美光挹注，單季淨利衝上142.3億元、年增近14倍，每股純益3.36元；即便扣除一次性利益，本業也已轉盈。公司並預估，未來三年3D AI Foundry有望成為第三大成長支柱。

力積電 英特爾 茂矽

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