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外資上調目標價 研華股價漲停、創下新高紀錄

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦龍頭研華（2395）6日法說會釋出佳音，本季營運有望續創新高，帶動法人紛紛上調目標價，其中，日系外資上調研華目標價至480元，本土法人則調高至545元，激勵7日研華盤中一度攻上漲停板450元，股價創下歷史新高紀錄。

研華基於當前營運狀況與平均匯率美元兌新台幣31.5的假設下，預估今年第2季營收6.5~6.7億美元，相比上季將有個位數增長，相比去年同期將有逾15%成長；研華預估今年第2季毛利率38~40%，營益率16~18%，兩者均為近幾季平均水準區間。

研華今年首季整體接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.77，受惠供應鏈波動及漲價效應，客戶下單需求更為積極。三大區域BB值較上季持續成長，其中北美BB值達2.37，歐洲及大陸則分別成長至1.76及1.30。

展望後市，研華今年4月B/B Ratio超過1.5，研華預估今年4月營收將優於3月。其中，研華北美市場及半導體領域需求尤為強勁。

研華智能系統事業群總經理暨營運長蔡淑妍分析，美國市場需求來自醫療、半導體設備商及邊緣AI裝置貢獻；至於半導體領域，需求除了來自護國神山台積電（2330）外，研華受惠這波AI基礎建設商機，亦切入韓廠高頻寬記憶體（HBM）供應鏈，受惠相關記憶體廠商擴產商機。

針對記憶體、CPU處理器及SSD固態硬碟等零組件缺貨漲價狀況，蔡淑妍指出，今年首季CPU確實是有缺貨，但預計到第3季有機會緩解，至於記憶體缺貨情況目前有減緩，而SSD估計到第2季底供應情況會好轉。

半導體 營收 研華

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