頌勝科技掛牌蜜月行情火熱 早盤大漲逾五成、半導體研磨墊題材吸睛

半導體晶圓研磨墊廠頌勝（7768）7日上市掛牌，首日即展開蜜月行情，早盤股價最高衝上408元，較承銷參考價258元大漲149元、漲幅達57.75%，成交量逾700張，成為新掛牌股與半導體材料族群焦點。

頌勝以聚氨酯（PU）材料技術起家，近年營運重心逐步轉向半導體應用，旗下子公司智勝科技主攻CMP晶圓研磨墊，產品應用涵蓋再生晶圓、邏輯製造、記憶體製造及先進封裝等領域。頌勝近年半導體業務快速成長，2025年相關營收比重已達62%，公司也預期今年半導體占比將持續提升。

營運表現方面，頌勝去年全年業績約19.8億元，年增2.5%；今年首季營收5.58億元，年增16.6%。法人先前預估，頌勝今年半導體業績成長幅度可望上看三成多，整體營收則有機會呈雙位數成長，公司董事長朱明癸也對今、明年營運展望抱持樂觀看法。

展望後市，頌勝後續題材主要集中在半導體材料國產化、先進製程與先進封裝需求升溫。經濟日報報導提到，目前晶圓研磨墊市場仍由國外大廠主導，頌勝全球市占率仍低於5%，公司階段性目標是朝10%市占率邁進；同時，台灣新廠與研發中心持續擴建，預計每年產能需增加25%至30%，合肥新廠也預計第3季逐步量產。

整體來看，頌勝首日掛牌大漲，反映市場對半導體耗材、先進封裝與國產替代題材的高度關注。不過，短線股價漲幅已大，後續仍須觀察掛牌後籌碼沉澱、半導體產品放量速度，以及新增產能是否順利轉化為營收與獲利動