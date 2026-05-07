致茂市值突破兆元創高 矽光子 AI 伺服器多元動能

量測儀器大廠致茂（2360）7日早盤股價來到2,410元，挹注市值來到1.04兆元新高。早盤最高來到2.530元，法人持續看好，矽光子與AI伺服器多元動能挹注高階設備需求。

致茂先前召開法說會，外資法人普遍認為致茂有上修營運展望潛力，除了輝達在AI領域布局，一線大廠AMD、Google等也積極在AI伺服器應用推進，加上AI伺服器中的液冷散熱系統帶動對應量測檢測設備需求大增，皆成為公司應用成長的動能。

展望2026年，致茂日前重申，將受惠於客戶需求持續增溫，公司預期2026年將持續穩健成長。兩大事業體量測及自動化檢測設備與半導體及Photonics測試解決方案營收目標皆再創去年營收高點。

應用方面，致茂提到，量測及自動化檢測設備之營收貢獻主要自於AI伺服器所需之Power零組件(包含HVDC之導入)及儲能產業需求大增。半導體 / Photonics測試解決方案之成長動能將來自於幾個面向，第一SLT持續受惠於AI / HPC / ASIC需求增長、第二先進製程擴產帶動之Metrology需求提升及，第三矽光子CPO的導入增進Photonics營收大幅增長。

致茂基本面穩健，法人分析，半導體測試屬於穩定的剛性需求，SEMI預估半導體測試設備2026年持續看成長，致茂供應高單價之端設備給客戶，帶動毛利率攀升，後續營運可望持續穩健成長。