聯發科飆漲觸發處置！明起關「禁閉室」5分鐘撮合一次

台股權值三哥聯發科（2454）近期漲勢驚人，因觸及交易所異常交易標準，證交所6日公告，聯發科將自7日起正式列入處置股票（俗稱關禁閉），成為台股史上極為罕見「重量級權值股遭處置」的案例。

根據證交所資料顯示，聯發科因最近六個營業日累積收盤價漲幅高達 35.82%，且六個營業日起迄兩日之收盤價價差高達815元，已連續三個營業日達到「公布注意交易資訊」標準。6日聯發科終場收在3,430元、漲幅8.72%，本益比來到51.99倍。

聯發科本次處置期間為5月7日起至5月20日，共10個營業日，採人工管制之撮合終端機執行，約每5分鐘撮合一次。

投資人每日委託買賣單筆達10交易單位，或多筆累積達30交易單位以上時，券商應向投資人收取全部買進價金或賣出證券，信用交易也要收足融資自備款或融券保證金。

法人指出，回顧台股歷史，在五大權值股（台積電、鴻海、聯發科、台達電、日月光）中，聯發科是唯一有處置紀錄的標的。上一次處置需追溯至1992年1月底，當時因90個營業日漲幅逾200%而遭管制，那時收盤價僅為711元，本益比高達67.52倍。

儘管聯發科此次再創重量級權值股遭處置的首例，但相較於30多年前，目前的本益比顯得更為「平易近人」。在股價與基本面同步拉升的背景下，充分展現了台股「戴維斯雙擊」的特性，即每股收益（EPS）與本益比同時成長所帶來的加乘效應。