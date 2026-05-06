快訊

美股早盤／傳美伊停戰浮現進展 四大指數齊揚、AMD狂飆20%

颱風哈格比將略增強 周五另波鋒面來襲「雷雨連炸3天」

捲涉陸投資爭議…劉世芳外甥被在大陸台企解職 公司發聲明

聽新聞
0:00 / 0:00

氣立財報／首季EPS 0.04元 流量感測器開始接單 擴大半導體、AI布局

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

氣動元件大廠氣立（4555）朝電控自動化元件轉型效益發酵，6日公布第1季合併財報，合併營收4.06億元、年增7.1%，營業毛利1.22億元、年增17.9%，毛利率30.13%，每股稅後純益0.04元。

值得注意的是，看準全球半導體產業升溫，以及AI伺服器出貨增長趨勢，氣立已陸續完成超音波流量感測器，在液冷散熱及廠務應用等客戶端的驗證，預計自第2季起逐步轉為正式接單，擴大半導體及AI布局，為營運挹注新成長動能。

法人指出，氣立毛利率自2024年第3季低點的22.68%之後，已逐季穩步回升，最近四季單季毛利率皆能保持30%以上，在AI伺服器、半導體設備與智慧製造需求持續推動下，氣立中長期營運成長性與獲利能力可望同步上揚。

氣立第1季獲利結構改善，主要來自產品設計優化、生產配置調整，推升高附加價值產品出貨比重增加，使整體毛利率維持30%以上水準。且在AI硬體設備需求帶動下，PCB與半導體封測設備投資動能回溫，同步挹注既有氣動與自動化元件訂單。

氣立表示，全球AI伺服器出貨量持續攀升，PCB產業板卡需求增溫，液冷散熱滲透率也快速提升，帶動氣動元件、流量感測器與潔淨室用自動化零組件的終端採購動能，氣立既有業務與新品布局均受惠其中。

其中，液冷散熱與半導體廠高精度流量監控領域，過去長期由日系與歐系品牌主導，台廠鮮少取得同等應用認可。

氣立憑藉自主研發能力，以性能趨近且價格具台廠競爭優勢的產品組合，切入具成長性的高階應用市場，亦符合近年半導體大廠積極推動供應鏈在地化的採購方向。

氣立強調，公司已由傳統氣動元件供應商，逐步轉型至流量感測器、電控元件、電動夾爪及靈巧手等智慧製造關鍵零組件領域，產品價值鏈持續往高附加價值應用升級。

搭配PCB精密組件等產品出貨逐步放量，將有助於進一步強化產品組合與獲利結構，提升整體營運效能。

氣立 半導體 伺服器

延伸閱讀

建新財報／第1季EPS 0.67元 新科智慧物流園區目標第2季啟動添動能

邁達特財報／第1季EPS 0.17元 本業獲利成長、惟受評價損失影響淨利

力智法說會／AI 營收首季突破5% 今年拚雙位數占比、第2季看季增

環球晶首季每股純益3.97元…客戶端釋出多項正面訊號 需求顯著回溫

相關新聞

啓碁財報／第1季每股純益2.36元 創同期新高

網通大廠啓碁（6285）今日公布第1季財報，每股純益2.36元，創歷史同期新高，啓碁近年受惠低軌衛星產品布局持續發酵，更搶進大型雲端資料中心需求，推出OCS交換器。

四大引擎帶動！中磊4月營收年增逾六成、創次高 累計前4月為同期新高

網通大廠中磊（5388）受惠北美有線電視、電信營運商出貨增溫；企業網通回溫，邊緣AI產品出貨CSP客戶等四大引擎帶動，4月營收68.6億元，年增超過65.5%，僅次於3月的歷史新高水準，創下單月營收歷

宏達電公布Q1財報…每股虧損0.29元 暌違6年今年每股配息0.5元

宏達電今（6）日公布第一季財報，第一季營收6.5億元，營業淨損5.6億元，營業利益率為-86.2%，歸屬於母公司業主淨損為2.4億元，每股虧損0.29元。

佳世達營收／4月168億元、年減1.8% 8日將舉行法說會

佳世達（2352）6日公布今年4月營收為168.14億元，較去年同期減少1.8%，較上月減少13.8%。累計佳世達今年前四個月合併營收為683.55億元，較去年同期成長2%。此外，佳世達將於5月8日舉

英業達營收／4月創單月次高 AI伺服器出貨動能續強

英業達（2356）6日公告4月合併營收為847.87億元、月減3.2％、年成長36.4％，創歷史單月次高。法人看好，英業達今年持續受惠於AI伺服器訂單動能增加，加上營收動能將從去年下半年的L6轉為L1

瑞軒營收／4月23.48億元 月減0.3％、年增14.3％

瑞軒（2489）科技今日公告115年4月合併營收為23.48億元。受惠於產品結構轉型有成，單月營收較去年同期的20.55億元顯著成長約14.3%；累計今年前四月合併營收達81.7億元，較去年同期的73

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。