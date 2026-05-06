氣立財報／首季EPS 0.04元 流量感測器開始接單 擴大半導體、AI布局

氣動元件大廠氣立（4555）朝電控自動化元件轉型效益發酵，6日公布第1季合併財報，合併營收4.06億元、年增7.1%，營業毛利1.22億元、年增17.9%，毛利率30.13%，每股稅後純益0.04元。

值得注意的是，看準全球半導體產業升溫，以及AI伺服器出貨增長趨勢，氣立已陸續完成超音波流量感測器，在液冷散熱及廠務應用等客戶端的驗證，預計自第2季起逐步轉為正式接單，擴大半導體及AI布局，為營運挹注新成長動能。

法人指出，氣立毛利率自2024年第3季低點的22.68%之後，已逐季穩步回升，最近四季單季毛利率皆能保持30%以上，在AI伺服器、半導體設備與智慧製造需求持續推動下，氣立中長期營運成長性與獲利能力可望同步上揚。

氣立第1季獲利結構改善，主要來自產品設計優化、生產配置調整，推升高附加價值產品出貨比重增加，使整體毛利率維持30%以上水準。且在AI硬體設備需求帶動下，PCB與半導體封測設備投資動能回溫，同步挹注既有氣動與自動化元件訂單。

氣立表示，全球AI伺服器出貨量持續攀升，PCB產業板卡需求增溫，液冷散熱滲透率也快速提升，帶動氣動元件、流量感測器與潔淨室用自動化零組件的終端採購動能，氣立既有業務與新品布局均受惠其中。

其中，液冷散熱與半導體廠高精度流量監控領域，過去長期由日系與歐系品牌主導，台廠鮮少取得同等應用認可。

氣立憑藉自主研發能力，以性能趨近且價格具台廠競爭優勢的產品組合，切入具成長性的高階應用市場，亦符合近年半導體大廠積極推動供應鏈在地化的採購方向。

氣立強調，公司已由傳統氣動元件供應商，逐步轉型至流量感測器、電控元件、電動夾爪及靈巧手等智慧製造關鍵零組件領域，產品價值鏈持續往高附加價值應用升級。

搭配PCB精密組件等產品出貨逐步放量，將有助於進一步強化產品組合與獲利結構，提升整體營運效能。