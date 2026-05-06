長華首季每股純益0.51元 獲利回復正軌

長華*（8070）今日召開董事會，會中通過會計師核閱的2026年第1季合併財務報表。首季合併營收為54.22億元；毛利率為18％；歸屬業主純益為3.62億元；以每股面額1元之股數計算，每股純益0.51元，和前一季虧損0.47元相比，獲利已回復正軌。

長華第1季合併營收為54.22億元，為自2022年第4季以來單季新高，較上季成長6％，比去年同期增加20％，主要受惠於網通、工控應用及先進封裝設備需求持續強勁帶動。單季營業毛利季增8％、年增18％；營業費用控制得宜，營業利益成長動能更為顯著，分別季增17％、年增33％。

長華第1季歸屬本公司業主淨利為3.62億元，以面額每股1元之股數估算，第1季每股純益為0.51元，優於上季每股虧損0.47元及去年同期的每股盈餘0.47元；由於上季認列的轉投資損失及商譽減損等一次性不利因素不復存在，使第1季整體獲利表現回歸正常水準。

另外，長華首季已實現之資本利得約7900萬元，將為首季配息之資金來源。截至第1季底，尚有未實現的股票部位損益約73億元，可作為未來配息或投資的潛在來源。

從關鍵財務比率來看，長華電材單季合併毛利率為18％，與上季持平，比去年同期微幅下滑1個百分點；營業利益率為12％，則較上季及去年同期皆提升1個百分點。