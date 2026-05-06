直得財報／第1季稅後純益0.38億元、年增178% EPS 0.43元

線性滑軌廠製造廠直得（1597）公布第1季合併財報，受惠於半導體相關產業需求明確，及AI自動化題材帶動，合併營收3.34億元、年增32%，稅後純益0.38億元，季增7.2%、年增178%，每股稅後純益0.43元，獲利為近10個季度以來高點。

直得受惠新加坡與國內半導體設備客戶需求增溫，近期來自中國大陸半導體相關訂單需求也明顯提升，訂單能見度由原來1.5至2個月，拉長為2至3個月，帶動營運逐步升溫。

直得產品大致分為微型線性滑軌、大型線性滑軌與線性馬達，產品應用則以高精度自動化為主。在半導體、AI、資料中心等需求帶動下，包括高精度設備與檢測相關需求也跟著擴大。

值得注意的是，為了反映原材料成本上漲，直得已自4月起陸續調漲線性滑軌、驅動器及線性馬達等產品售價，平均漲幅約5%至15%，預計將反映在第2季之後的財報中。

展望未來，公司看好AI發展帶動的兩大成長動能，包括矽光子（Silicon Photonics）高速光通訊與高頻寬記憶體（HBM）相關半導體設備，直得也已成功切入相關供應鏈，預期今年將有明顯的放量與進展。

此外，直得也持續投入前瞻技術的開發，包括推出新款S1六軸機械手臂、開發人形機器人關節模組，並將AI技術深度整合至軟體平台CPC Studio，展現從關鍵零組件供應商，升級為系統整合方案商的決心。

直得原規劃台南樹谷園區新廠將生產滾珠螺桿，目前產線已挪作生產DD直驅馬達、編碼器及驅動器等應用在機器人關節的關鍵零組件，法人估，直得今年機器人營收占比有機會超過10%。