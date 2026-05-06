佳世達營收／4月168億元、年減1.8% 8日將舉行法說會

佳世達（2352）6日公布今年4月營收為168.14億元，較去年同期減少1.8%，較上月減少13.8%。累計佳世達今年前四個月合併營收為683.55億元，較去年同期成長2%。此外，佳世達將於5月8日舉行線上法人說明會，說明第1季財報及未來展望。

佳世達表示，4月營收成長動能來自於智能方案、醫療事業，都較去年同期雙位數增長。

展望後市，佳世達董事長陳其宏先前預估，今年營收、獲利將優於去年。其中，醫療事業將持續前進，該業務去年營收已達303億元，預期今年將持續成長；在AIOT業務方面，去年營收達360億元，隨著新總經理加入，預期今年相關業務將持續成長。

陳其宏指出，網通業務去年雖然有比前年成長，但成長不夠好，預期今年將恢復到明顯成長。而在資訊、顯示器、投影機本業方面，目前需求比較受到排擠，預期今年受影響將較大。