期貨商論壇／台積期 伺機布局

金管會在4月24日宣布鬆綁台股基金、主動式ETF（指數股票型基金）投資台積電（2330）持股比率，可從目前上限10%、拉升到25%。鬆綁後，將加大台股基金、主動式ETF加碼台積電空間，可望帶動台積電新一波買盤、進而推升台股指數。

根據證期局統計，截至3月底止，國內股票型基金有138檔，規模為1兆481億元，主動式ETF有14檔，規模2,310億元，此一規定放行，將有規模近1兆2,800億的基金可受惠。近期台積電走升帶動半導體類股表現強勁，也使得中信關鍵半導體（00891）股價持續上攻，中信關鍵半導體也在近期公布配息資訊。中信關鍵半導體5月19日擬配發1.25元，較上一季0.75元大幅提升，預估年化配息率超過10%，這也是投資人持續投入中信關鍵半導體，進而推升中信關鍵半導體最大成分股台積電的股價，投資人不妨可以留意台積電期（CDF）做相關操作。（群益期貨提供）

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