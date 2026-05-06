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期貨商論壇／匯率期 避險優選
近期匯市焦點落在日圓走勢。日圓雖暫時脫離160關卡，但市場對官方是否再次出手穩匯，仍處於觀望態度。美元兌日圓前波衝高後快速拉回，顯示160附近不只是心理關卡，也是政策容忍度的觀察區，但支撐美元的條件並沒有明顯鬆動，目前美元指數大致還在98附近整理，區間震盪架構不變。
另一方面，美國10年期公債殖利率仍約在4.4%附近，市場對聯準會短線降息的預期並沒有明顯升高，美元資產的利差優勢仍然存在。回頭看日圓，日本央行政策步調依舊偏慢，只要日美利差沒有快速收斂，日圓就很難靠一波反彈就扭轉弱勢。
美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。（台新期貨提供）
（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）
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