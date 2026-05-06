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期交所打詐 看見成果

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
期交所。期交所／提供
期交所。期交所／提供

期交所為推動期貨商善盡企業社會責任、強化反詐治理機制，自今年3月至9月舉辦「115年度期心期力期貨商反詐治理評鑑活動」，國內20家專兼營期貨經紀商全數響應參與。

活動自啟動二個月以來，各期貨商積極蒐報期貨相關詐騙案件近230件，並針對不同族群規劃具創意及公益性質之識詐、防詐宣導活動，展現期貨市場公私協力共同打擊詐騙決心。

期交所表示，今年度反詐治理計畫已升級為2.0版本，進一步將反詐核心理念內化為企業文化，形塑期貨商反詐與永續經營之企業形象。各期貨商積極取得參與評鑑資格，並推動多項反詐治理措施，包括提升組織層級、深化數據應用及強化教育宣導。

具體成果，包括：第一、提升反詐組織層級：部分期貨商於原有公平待客委員會架構下設置反詐專責小組外，更有期貨商進一步設置反詐長，並將反詐指標納入KPI管理，顯示對反詐治理的高度重視。

第二、建立反詐治理文化並導入數據分析：多數期貨商除持續優化反詐基礎建設外，並規劃於中長期導入數據分析工具輔助反詐工作，期於三年內建立完善之反詐企業文化。

第三、強化員工訓練與關懷高齡族群：強化第一線人員對詐騙態樣的敏感度與阻詐意識，並建立員工阻詐獎勵機制；同時推動高齡客戶關懷措施，結合跨機構合作，提升長者識詐能力。

期交所統計，自今3月至4月底止，20家期貨商累計蒐報並成功檢舉期貨詐騙案件達201件，並透過公益活動及有獎徵答等多元方式，加強與各族群互動，提升識詐防詐意識。另自去年推動蒐報機制以來，累計檢舉案件數已達589件。

期交所進一步指出，近兩個月期貨詐騙案件中，約82.9%來源為Meta（Facebook）、Instagram及Threads等社群平台，且以Threads貼文有增加趨勢。詐騙手法多誘導民眾加入Line群組，並以「帶領獲利」、「財富自由」等關鍵字，搭配「限時優惠」、「新戶專案」等行銷話術吸引投資。

期交所

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