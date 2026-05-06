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億豐Q1 EPS 5.62元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

億豐（8464）昨（6）日公告首季財報，首季稅後純益16.5億元，年減7.4%，每股純益5.62元。

億豐第1季營收73.1億元，年增0.4%，毛利率也因營收擴張、北美客製化窗簾價格上調及關稅調降，上升至59.1%。營業利益則因擴編業務人力、展店等先期投資增加，而略為下滑，業外受美元走強帶動，第1季認列匯兌利益1.2億元，亦較同期略為下滑。

展望第2季，億豐表示，雖然成本上升推高物價，壓縮消費者預算，但窗簾需求並未消失，而是在不同價格帶重新分配；窗簾市占加速洗牌，反而為公司帶來成長機會。憑藉涵蓋高、中、低價位的完整產品線，億豐可滿足不同消費，並承接消費預算下移的機會。至於成本干擾，億豐具備原料倉、半成品倉等內部供應鏈緩衝，也持續透過製程精進與減少浪費提升營運效率，有效消化外部成本壓力。

億豐 營收

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