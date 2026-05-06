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AIx璞玉論壇 18日登場

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所攜手永豐金證券及凱基證券近期舉辦「AI綠能環保產業」主題式業績發表會，共邀集11家上市公司，分享近期公司財務業務情形，展現公司競爭優勢，投資人踴躍參與，現場互動熱烈，創造雙贏佳績。本次「AI及綠能環保產業」主題式業績發表會，完整內容可於證交所WebPro影音傳播網收看。

為進一步深化市場對台股競爭力的理解，證交所將於5月18日舉辦「台灣資本市場成長論壇：AI領航x璞玉發光 開創台股雙動能新時代」論壇，並於20日起舉辦「璞玉指數」主題式業績發表會，歡迎投資人於證交所官網「公告/活動頁」查閱更多相關訊息。

回顧AI與綠能的業績發表會，倍利科總經理黃建中表示，公司專注於半導體高階光學檢驗與量測設備、AI軟體開發，核心技術涵蓋演算法與AI深度學習式影像處理等，產品V5 ADC已成功導入超過10家半導體客戶，並累積超過20億張半導體缺陷影像之AI處理經驗，未來三年發展重點包含面板級封裝（PLP）量測與檢測、矽光子製程量測與檢測及3D量測與檢測。

兆聯財務長金保華表示，公司主要營業項目為工業用水系統工程，涵蓋純水、廢水回收、廢液回收及廢水處理之系統工程及維運，其中工程類收入約占公司營收的79%。面對先進封裝與記憶體廠的擴產需求，兆聯除持續深耕台灣外，已規劃於美國新建廠辦，並目標擴大美國團隊，預計今年底美國當地員工將突破百人。

奇鋐（3017）資深經理陳彥良表示，公司深耕水冷技術十年，從單一元件跨足系統級散熱，透過策略性併購風扇廠與機殼廠，並引入古河電工之熱管技術，成功建立完整的產品線，讓客戶能一站式滿足所有散熱需求。隨著如人形機器人、自動駕駛、低軌衛星等AI應用的擴增，散熱已成為不可或缺的關鍵，公司現階段已開始與相關領域客戶合作開發專案。

鴻勁發言人翁德奎表示，公司專注於半導體測試設備，AI、HPC與ASIC相關應用已成為鴻勁最重要的成長引擎，訂單占比從去年的72%持續攀升，至今年第1季已達到78%，終端客戶以美國為主，約占57%。為因應強勁需求，公司計劃於今年擴張產能，進行人力及廠房調度，包括提高了25%的廠房使用面積、40%加工件採購額，並擴大50%的人力編制，預計增加40%以上的產能。

綠能 台股 AI

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