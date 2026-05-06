快訊

民怨升溫！科技執法路口 避讓救護車反挨罰

聽新聞
0:00 / 0:00

宏普派2元 殖利率衝9.8%

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北報導

營建公司宏普（2536）昨（6）日公告，董事會決議，擬配發每股現金股利2元，依昨（6）日收盤價20.4元概算，現金殖利率約9.8%。

宏普今年第1季稅後純益5,066.2萬元，年增472.9%，每股稅後純益0.15元。

宏普2025年稅後純益10.6億元，年增419.65%，每股稅後純益（EPS）3.19元。宏普表示，去年起進入完工量交屋潮，包括「宏普時代苑」 、央北「宏普中央公園」二期兩大案可完工交屋，完工量約百億元，推升營運。

宏普表示，今年有「內湖舊宗段商辦大樓」完工，總銷40.8億元，2027年有總銷45億元的「北投陽明案」完工，2028年總銷35億元「時晴苑」完工，2029年則有總銷60億元的「宏普中央公園」三期完工，未來動能無虞。

展望未來，宏普表示，目前在手土地庫存充沛，可供未來四年的推案量。

EPS 內湖

延伸閱讀

皇昌營造去年下半年擬配息1元 殖利率達2.25%

台灣虎航財報／首季獲利年增41.6%、EPS 2.91元

洋基第1季 EPS 7.19元 帆宣5.08元

海悅營收／前四月14.48億元 第2季兩大建案入帳、營運可期

相關新聞

momo第1季每股賺2.43元

momo富邦媒昨（6）日公告今年第1季歸屬母公司業主淨利6.4億元，季減30.5%，年減25%，每股純益（EPS）2.43元。

川湖第1季每股賺36.58元 毛利率77.74%創新高 4月營收寫新猷

AI伺服器滑軌大廠川湖（2059）昨（6）日公布首季稅後純益34.85億元，雖季減8.2%，仍是歷年最強第1季，並且是歷史單季獲利次高，年增38.7%，每股純益36.58元；4月營收首度飛越20億元大

AES第1季 EPS 10.64元 備援電池紅火

電池模組股王AES-KY （6781）昨（6）日公布首季財報，受惠AI伺服器備援電池模組（BBU）業務續強，單季稅後純益9.09億元，為同期新高、單季歷史次高，季增12.22%，年增9.65%，每股純

均華第1季 EPS 5.19元 赴美設子公司

均華（6440）昨（6）日公布首季稅後純益1.47億元，季增55.3%，年增220.7%，每股純益5.19元，獲利表現僅次於2024年第4季，為單季史上次高，亦創同期新高紀錄。因應客戶海外擴產需求，均

研華第2季營運將創高

工業電腦龍頭研華（2395）昨（6）日舉行法說會，研華預期，在北美市場及記憶體等需求強勁下，第2季營收6.5~6.7億美元（新台幣約204.75~211.05億元），季增個位數，年成長逾15%。換言之

致新談漲價 還不是時候

電源管理IC廠致新（8081）昨（6）召開法說會，公布首季歸屬母公司業主淨利3.95億元，季減2.1%、年減4.1%，每股純益4.62元。針對漲價議題，致新董事長吳錦川坦言，上游晶圓代工與封測端已調漲

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。