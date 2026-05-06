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東元4月營收創次高 看好AI資料中心商機
電機大廠東元今天傍晚公布4月自結合併營收新台幣56.26億元，月增9.7%、年增13.55%，創單月次高，僅次於2025年12月的56.62億元；今年前4月累計自結合併營收198.25億元，年增6.27%。
東元董事長利明献先前表示，未來3至5年人工智慧AI資料中心工程設備「生意做不完」，預計未來2至3年，東元集團營收目標上看新台幣千億元，資料中心和節能減碳相關項目業績成長可期。
因應AI資料中心建設潮流，東元在電力能源事業群下獨立設置AI資料中心事業部門，東元說明，目前AI資料中心事業部門占電力能源事業群業績比重約3成，未來占比可提升至5成至6成，在AI資料中心事業帶動下，電力能源事業群營收會超過機電事業群。
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