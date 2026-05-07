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八貫4月營收年增44% 出貨動能暢旺

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

八貫（1342）昨（4）日公告4月營收3.49億元，年增44.5%，寫歷史同期新高；前四月累計營收12.7億元，年增24.1%。八貫表示，今年以來除2月農曆新年假期工作天數減少，單月營收均維持在3億元以上高檔表現。

八貫表示，中東地緣衝突升溫，使歐美線客戶訂單需求放大，並增加長單採購。出貨動能暢旺下，八貫預期第2季營收有望優於第1季。八貫董事會並通過現金增資案，以支持擴產、擴張營運規模。

因4月工作天數逢連清明假期較3月減少，八貫4月營收月減5.8%，但仍穩定維持在3億元以上。八貫表示，戶外產品持續加大出貨，帶動4月戶外產品線業績較3月成長9%，年增達38.4%，加上醫療年增61.5%、航海航太年增12.4%與軍工產品較去年4月大幅成長182%，使公司4月營收持續站穩3億元。

八貫表示，除戶外與醫療產品前4月已貢獻年成長逾三成的業績外，航海航太與軍工產品累計前四月業績亦維持與去年同期相當。

八貫指出，全球地緣政治風險升溫，各國強化國防軍備，加上全球供應鏈重組，國防與航太需求長期趨勢帶動下，八貫航太與軍工產品線成公司成長關鍵引擎。

中東 營收

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