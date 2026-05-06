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榮成4月每股稅前賺0.08元
榮成（1909）昨（6）日公告4月營收43.51億元，年增7.01%，創下41個月新高，亦即三年多來新高紀錄，累計前四月營收151.1億元，年成長5.68%，整體營運持續向上。
榮成並自結4月營業利益達7,563萬元，合併稅前盈餘為0.98億元，每股稅前盈餘0.08元，優於去年同期。累計前四月營業利益為7,680萬元，合併稅前盈餘達1.25億元，每股稅前盈餘0.1元，較去年同期虧損1.78億元呈現虧轉盈，獲利能力顯著改善。
法人指出，4月屬造紙產業傳統淡季，榮成在淡季期間仍能維持單月獲利表現，顯示「淡季不淡」態勢，獲利動能來自於公司持續推動各項營運優化措施，包括強化成本結構、優化產品組合及庫存控管，帶動營運效率提升。隨著後續進入下半年需求旺季，整體獲利表現可望逐季成長。
從產業面觀察，4月大陸製造業採購經理人指數（PMI）維持在擴張區間，顯示製造業景氣延續穩健擴張，出口動能持續回溫。
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