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民怨升溫！科技執法路口 避讓救護車反挨罰

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華固北士科商辦 報佳音

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北報導

華固（2548）北士科商辦「華固創匯園區」再開紅盤，昨（6）日公告，華擎與旗下東擎科技分別共買了22戶、10戶，合計共4,631.34坪，每坪單價約70萬～71萬元，交易金額共35.47億元，預計處分利潤率約22%-24%。

此外，華固住宅市場亦報捷，首度插旗新店央北，推出總銷120億元大案「華固譽誠」，據代銷指出，公開後不到半年就已售八成，屬於打房後罕見的順銷案。

「華固創匯園區」受惠輝達效應，去年9月就售出16戶給叡揚資訊，此次華擎則以24.18億元買下22戶，東擎科技以11.29億元買下10戶。

華固表示，自從輝達總部確定落腳北士科後，讓許多企業都相當看好北士科發展潛力，此次華擎及東擎科技也是看好區域發展，決定加碼北投。

「華固創匯園區」目前已動工，已售逾兩成，為華固史上規模最大的商辦案，該案位在北投路一段及公館路口，總銷約360億元，基地面積約6,247坪，總樓地板面積逾6.3萬坪，規劃興建地上27層、地下4層，共409戶。

世邦魏理仕台灣總經理林敬超表示，以華固布局的商辦看，交通位置條件都不錯，「華固創匯園區」可受惠輝達總部效應；另外，不少大型科技業者如華碩等深耕北投一帶，對科技業說並不陌生。

至於「華固譽誠」，據實價登錄，「華固譽誠」已揭露戶數237戶，每坪成交價在90-102萬元。專家指出，目前市場回歸理性，房市盤整時期，反而品牌建商逆勢突圍，現階段市場分化、個案表現明顯，只要品牌、地段佳，就可以穩定去化。

另值得一提的是，近期台股大漲下，高資產族群有逐漸轉入豪宅市場的趨勢。新聯陽實業機構副總邱俊陽表示，資金部位大的高資產族群，在這一波台股行情佳時，有獲利了結，轉投入億元豪宅市場的狀況，而華固豪宅案「吾雙」也受惠，銷售表現相當不錯。

法人認為，在個案表現的時代下，品牌建商具有競爭力，且華固個案完銷率極高，在穩定完工交屋認列下，預期未來營運可期。

華固 商辦

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