虎航第1季 EPS 2.91元

台灣虎航（6757）董事長黃世惠上任屆滿一年，成功領軍台灣虎航獲利繳出最耀眼成績單，昨（6）日董事會公布第1季財報，單季稅後純益13.35億元，年增率高達41.6%，每股稅後純益（EPS）為2.91元。

台灣虎航昨日召開董事會，也正式通過高層人事任命案，由在航空產業擁有逾25年資歷的專業經理人邱彰信出任總經理，並將於今日正式履新。

台灣虎航首季交出營運佳績，該公司表示，在綿密的航網布局，再加上第1季適逢長假效應，且WBC世界棒球經典賽於東京開打及賞櫻潮帶動集客，單季平均載客率達創紀錄的92%。

尤其，台灣虎航第1季的獲利成長幅度高達營收成長幅度達兩倍以上，也代表台虎在成本管理與高毛利航線間調節規畫發揮效益，將環境變動轉化為靈活應戰的契機，推升獲利向上攀升。

在新任總座方面，台灣虎航董事長黃世惠表示，面對全球航空業高度專業化且競爭快速變動的環境，台灣虎航在遴選專業經理人時始終秉持嚴謹標準；邱彰信於華航累積25年完整歷練，熟稔航空產業運作，在高油價與市場變局加劇之際，是帶領台灣虎航穩健成長的合適人選。

邱彰信擁有澳洲昆士蘭大學（The University of Queensland）應用財金學碩士學位，歷任中華航空多項重要職務，包括公共及顧客關係處經理、企業客戶推廣部營業經理、空中商用品供應營銷處副總經理及聯合管制處處長，並曾外派至英國、奧地利及德國分公司擔任總經理。在總公司與海外據點均負責關鍵業務，具備豐富實務經驗，航空產業資歷完整。

黃世惠指出，航空業領導者須橫跨飛安、維修、財務、營運及勞資關係等多元領域，專業人才相當難得。