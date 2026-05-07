啓碁第1季每股純益2.36元 兆赫0.41元

網通族群首季財報陸續出爐，啓碁（6285）單季每股純益2.36元，創同期新高；兆赫每股純益0.41元，連續兩季獲利，並較去年同期轉虧為盈；璟德每股純益1.39元，神準則僅0.1元

啓碁近期搭上低軌衛星熱潮，近期來自低軌衛星、電信及企業端應用同步增溫，首季毛利率13.76%，高於去年同期的12.2%，但低於前一季的14.1%；營業利益13.62億元，季增23.8%，年增31%；歸屬母公司業主淨利11.32億元，季增14.7%，年增23.3%，每股純益2.36元。

兆赫從機上盒廠商轉型切入有線電視升級DOCSIS 4.0商機，受惠1.8G產品出貨推升，連兩季繳出獲利成績單。

兆赫首季毛利率22.5%，走出去年同期負毛利低潮，並優於去年第4季的15.3%，創2010年以來新高；歸屬母公司業主淨利1.29億元，季增11.2%，優於去年同期淨損1.9億元，每股純益0.41元。